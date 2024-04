Per la maestra pizzaiola Emiliana Scarpa un riconoscimento a Palazzo Bacaredda per aver dato lustro alla Città di Cagliari e alla Sardegna con le sue pizze, diventate famose e conosciute in Italia e in Europa.

Con poche parole impresse in una pergamena, l’Amministrazione comunale di Cagliari ha celebrato i successi di Scarpa nel campo della gastronomia.

“A un certo punto della mia vita ho deciso di seguire la mia passione per i lievitati e di provare a farla diventare una professione. Ho iniziato come garzona e per un anno ho lavorato gratis in una pizzeria del Sulcis-Iglesiente. In quel periodo ho però imparato sul campo la tecniche e segreti del lavoro” ha raccontato la maestra pizzaiola.

“Con la sua arte Emiliana onora l’Italia e la Sardegna in giro per il mondo. Così facendo promuove l’Isola e valorizza i prodotti del territorio” hanno spiegato il premio il vicesindaco Giorgio Angius e la consigliera Stefania Loi.

