Non sembra sbloccarsi l’impasse nel centrosinistra per la scelta del candidato sindaco per le elezioni comunali di Sassari 2024.

L’indicazione del candidato sarà data dal Pd. Ma dentro la coalizione c’è uno scontro tra chi vorrebbe dare vita ad un nuovo corso e chi invece vorrebbe sostenere l’usato sicuro. Nel primo caso, il nome che circola è quello del segretario provinciale Giuseppe Mascia. Nel secondo caso, rimane forte la figura di Gianfranco Ganau.

Nel capoluogo turritano il vertice conclusivo è stato fatto slittare di almeno 48 ore. Gli altri partiti della coalizione sono pronti a benedire la scelta del Partito Democratico. Ma sembrano avere esaurito la pazienza e stringono i tempi, indicando fra le righe il loro gradimento per Mascia.

“Pensiamo si debba tenere conto dei chiari segnali che arrivano dalla società civile. Che riguardano la necessità di esprimere una leadership ispirata ai principi di rinnovamento, cambiamento e inclusività”, scrivono in una nota firmata dalle sigle Demos, Fortza Paris, Progressisti, Psi e Sinistra Futura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it