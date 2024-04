Secondo i bookmakers, il Cagliari è la squadra super favorita – tra quelle in lotta per la permanenza in Serie A – per il raggiungimento della salvezza. Indicazione condivisa col Lecce.

Tra le possibili retrocesse, infatti, vengono indicate Salernitana, Frosinone e Sassuolo. A rischio anche Empoli e Verona per il terz’ultimo posto.

Intanto il Cagliari viene premiato anche negli ascolti televisivi. Complice la sfida con l’Inter, il posticipo di domenica sera su Dazn è stato visto da oltre 900 mila telespettatori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it