Una Cagliari che torni ad affacciarsi sul Mediterraneo e ad avere fiducia nell’amministrazione: questa l’idea di programma di Massimo Zedda. Oggi candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali di Cagliari 2024.

Ha tanti sogni Zedda, che intende rendere concrete nel più breve tempo possibile. “Vorremmo regalare alla città un secondo Poetto, una nuova spiaggia a Sant’Elia. Pensate se dalla città si potesse andare a piedi in spiaggia a Sant’Elia: così si avvicinerebbe il centro al quartiere”.

Ma non solo. Intanto il recupero delle migliaia di stalli di parcheggi della Regione che darebbero una risposta all’eliminazione di quelli in viale Trieste. Poi il nuovo stadio del Cagliari con il recupero dell’Unipol Domus. E la chiusura dei cantieri: “Nei primi cento giorni lavoreremo per chiuderli nel minor tempo possibile“.

Quindi dare il via libera ad un reale sviluppo economico. “La città deve guardare allo sviluppo economico e agevolare gli investimenti, ad esempio con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per sburocratizzare. Un lavoro da fare in collaborazione con l’Università di Cagliari”.

Infine un pensiero anche a Luna Rossa. “Se dovesse vincere la Coppa America, Cagliari si candiderebbe a ospitare la competizione. Quindi servirebbe una città in grado di accoglierla“.

