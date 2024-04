Li hanno trovati in giro per Cagliari nonostante fossero sottoposti ai domiciliari. Dopo essere stati individuati dai carabinieri, sono finiti nuovamente in arresto.

Si tratta di due giovani, uno residente nel capoluogo, l’altro a Villasor.

Il primo, classe 1987, è uscito di casa dove era stato ristretto il giorno dopo il primo arresto, per aver opposto resistenza ai militari che l’avevano sorpreso a danneggiare l’auto della sua fidanzata.

Le conseguenze di questa evasione verranno decise dalla magistratura, sia nell’ambito del giudizio direttissimo, sia in relazione all’eventuale permanenza agli arresti domiciliari.

Il ragazzo di Villasor, invece, è stato trasferito direttamente in carcere a Uta.

