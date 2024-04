Dalla giornata di ieri imperversa il forte maestrale in tutta la Sardegna, creando forti disagi.

Le raffiche arrivano fino a 90 km/h, soprattutto nelle aree più esposte delle coste.

A Sestu, ad esempio, si è temuto il peggio con la copertura di un tetto che ha rischiato di volar via, oltre a diversi alberi e tronchi che si sono spezzati, piombando in mezzo alla strada. Stessa situazione per Serramanna, dove un grosso ulivo ha ceduto in un’abitazione privata.

Ma non solo. Nel nord Sardegna, i traghetti provenienti da Genova e diretti a Porto Torres sono stati deviati al porto di Olbia, più riparato dal vento.

La modifica del porto d’attracco e delle ripartenze per la Liguria saranno estese anche a giovedì 18 e venerdì 19 aprile, in quanto le previsioni meteo continuano a segnalare la presenza di forte maestrale.

