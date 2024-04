Ha percorso sette chilometri a piedi nel mese di luglio verso il carcere sassarese di Bancali.

Protagonista della bizzarra vicenda, un giovane 30enne del nuorese che era evaso lo scorso anno dalla comunità di recupero dove soggiornava per via di una misura cautelare disposta dal giudice di Nuoro in relazione a un altro procedimento.

Ma nella struttura assegnatagli non si trovava bene, così ha deciso di andarsene e presentarsi all’istituto penitenziario, dove si era costituito.

Per questo motivo, il giovane è stato imputato per evasione, ma nella gioranta di ieri la giudice Silvia Masala ne ha disposto l’assoluzione per lieve tenuità del fatto.

