La presidente della Regione, Alessandra Todde, commenta sui social la seconda riunione di Giunta programmata oggi dopo la presentazione della candidatura di Massimo Zedda a sindaco di Cagliari. La governatrice ha sottolineato alcuni provvedimenti adottati.

“Oggi ho presieduto la seconda giunta regionale in due settimane” ha scritto Todde. “Abbiamo approvato e discusso varie delibere, interpellando gli assessorati competenti per dare subito delle risposte concrete ad alcune delle tante problematiche che colpiscono la nostra regione, e confermando la nostra attenzione verso i cittadini sardi che chiedono ascolto e soluzioni”.

“Tra le tante, proprio su mia proposta in vista dell’imminente campagna antincendi e per assicurare una pronta operatività al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, abbiamo deliberato l’avvio di procedure selettive per la copertura delle direzioni di Servizio attualmente vacanti all’interno del Corpo e di prorogare straordinariamente alcuni degli attuali incarichi. Abbiamo anche dato il via libera al potenziamento nella sanità della rete delle cure palliative e stanziato risorse per i caregiver”.

Todde, intanto, lancia un segnale forte cancellando delle nomine last minute della precedente amministrazione. Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, ritirata la delibera adottata dalla giunta lo scorso 23 febbraio 2024 con la quale venivano designati i componenti del collegio dei revisori dei conti di Agris, Laore e Argea.

Poi, su proposta dell’assessora del Lavoro, Desiré Manca, la Giunta ha preso atto della scadenza dell’incarico di direttore generale dell’ASPAL, Maika Aversano, e ha dato mandato alla direzione generale del personale di avviare immediatamente le procedure per la selezione di un nuovo direttore.

