Ingannato e derubato di oltre 80mila euro in gioielli.

La vittima è un anziano 83enne, che è stato raggirato da una sassarese di 33 anni. Per la donna il pm Antonio Pala ha chiesto una condanna a 4 anni di reclusione.

Secondo l’imputazione, la donna avrebbe conquistato nel 2019 la fiducia dell’anziano per poi introdursi in casa sua e prelevare di nascosto le chiavi di casa e della cassaforte. Così i suoi complici sono entrati di notte nell’appartamento e prelevare i monili di proprietà dell’uomo dalla cassaforte, venduti successivamente in diversi punti di Compro oro della città.

In seguito alla denuncia, gli agenti della Polizia di Stato sono risaliti ai presunti autori, che ora dovranno rispondere delle accuse di furto in abitazione e ricettazione.

Per gli altri imputati, il pm del Tribunale di Sassari ha chiesto condanne che vanno da un anno e mezzo fino a 2 anni e 4 mesi.

