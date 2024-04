Avevano devastato un circolo privato di Alà dei Sardi e costretto la barista a servirli. Dopodiché erano andati via senza pagare il conto.

A sette anni dal grave episodio, i due giovani del posto sono stati arrestati e condotti a Bancali dove devono scontare la condanna a due anni e dieci mesi come deciso dalla Corte d’Appello di Sassari per violenza privata e rapina in concorso.

Si tratta di un giovane di 35 anni, F.A., e un 30enne, D.B.

Durante l’episodio, come testimoniato dalla stessa barista e altri presenti, i due ragazzi hanno rotto i bicchieri e le confezioni di merce esposta, poi hanno spintonato violentemente la dipendente dell’attività e si sono serviti da bere da soli. Ma non solo. Uno di loro ha interrotto l’alimentazione elettrica del locale e insieme agli altri hanno continuato a devastare tutto ciò che si trovasse all’interno del locale, compresa la stufa a pellet e la porta d’ingresso.

I carabinieri della locale Stazione hanno individuato i responsabili, poi è cominciato il processo. Al termine del secondo grado di giudizio, i due incivili sono stati arrestati.

