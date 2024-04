“Un patto per il benessere in agricoltura”. Questa la proposta dell’assessore Gian Franco Satta (Progressisti) alle associazioni di categoria agricole convocate per il primo di una serie di incontri.

“Un patto che parta dalle principali emergenze” ha detto l’esponente della Giunta. Tra i temi più caldi “i ritardi nei pagamenti, una riorganizzazione delle agenzie, che sono state istituite nel 2006 e oggi devono affrontare esigenze diverse, ma anche le nuove tecnologie perché abbiamo necessità di dare risposte più rapide al comparto, quindi meno burocrazia e più possibilità di lavoro nella produzione delle nostre eccellenze”.

E poi la riapertura del tavolo della Pac “per rinegoziare l’inclusione dell’ovicaprino che oggi è escluso e che ha visto anche in più occasioni forme di sensibilizzazione rivolte alla politica per recuperare quelle risorse”.

Presenti all’incontro Coldiretti, Copagri, Confagricoltura, Legacoop e altre associazioni di categoria.

