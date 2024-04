Buone notizie per il 22enne tennista che domenica scorsa era stato ricoverato d’urgenza al Santissima Trinità per un caso di meningite. Tra oggi e domani il giovane uscirà dal reparto di rianimazione ed entrerà nel reparto infettivi per proseguire le cure.

Le sue condizioni, inizialmente gravi, sono andate sempre in miglioramento tanto che nel giro di 10 o 15 giorni potrebbe essere dimesso.

Il 22enne era stato male durante una partita di tennis a Quartu domenica scorsa, ma arrivato all’ospedale si era capito poi che il malessere era dovuto a meningite di tipo B. Da lì la ricostruzione dei contatti e il via alla profilassi per evitare contagi. Ora per fortuna le cure stanno volgendo per il meglio.

