Una 34enne originaria di Carbonia è stata arrestata nella serata di ieri dai Carabinieri di Villamassargia. I militari avevano notato la ragazza aggirarsi con fare sospetto nei pressi della stazione ferroviaria e, avvicinata per un normale controllo, si è mostrata da subito nervosa e agitata.

Nella concitazione, si è addirittura fatta scivolare un coltello dalla sacca che portava a tracolla. Immediata la perquisizione che ha consentito di trovare altri 4 coltelli e un tirapugni, ragione più che sufficiente per portarla in caserma, dove si è scoperto che la ragazza aveva fornito anche una falsa identità.

Non ci è voluto molto per scoprire il vero nome della donna e, inoltre, il fatto che fosse sottoposta all’obbligo di dimora a Carbonia. L’arresto è quindi scattato per l’aver fornito una falsa identità, per il porto delle armi e per la violazione dell’obbligo di dimora.

