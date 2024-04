Due turiste francesi sono state fermate all’aeroporto di Cagliari mentre tentavano di tornare a casa con una valigia piena di “souvenir” naturali della Sardegna.

Nel primo caso, una ragazza si stava portando via 8 pezzi di stalagmiti staccati dalla grotta di Su Mannau di Fluminimaggiore. Sempre durante i controlli è stata trovata in possesso di 4 conchiglie e 66 ciottoli di mare asportati, rispettivamente, dalle spiagge di Su Giudeu a Chia e Tuerredda. Per lei è scattata una multa e una denuncia per “distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”.

Una seconda turista francese diretta a Parigi è stata invece trovata in possesso di 118 conchiglie prelevate dalla spiaggia del Poetto di Cagliari. Anche per lei è scattato il sequestro con annessa sanzione amministrativa.

A fare la scoperta sono stati i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari e i militari della Guardia di finanza.

