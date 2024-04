San Vero Milis sta lavorando per dare il via libera ai matrimoni nelle spiagge naturiste. La proposta è dell’amministrazione comunale che, due anni fa, ha istituito il primo arenile autorizzato a Is Benas.

L’amministrazione sta verificando se ci sia la possibilità di acquisire le aree demaniali e i presupposti legali per celebrare quel tipo di matrimoni.

“Siamo per la massima espressione di libertà per chi vive questo tipo di esperienze. Se qualcuno fosse interessato a sposarsi lì, perché non consentirlo?” ha spiegato il sindaco Luigi Tedeschi.

