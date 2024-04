Progetto Sardegna ha deciso di intervenire nel dibattito politico di Cagliari in seguito alla candidatura di Massimo Zedda a guida del centrosinistra. Una candidatura che di fatto esclude la Coalizione Sarda (per ora) da ogni discorso.

E così dal partito condotto da Renato Soru, dato per candidato alle Europee, arriva una stilettata sia al Partito Democratico che allo stesso ex sindaco di Cagliari.

“Massimo Zedda candidato sindaco sotto tutela da parte del Movimento 5Stelle che ne limita anche la libertà di dialogo e confronto con le altre forze politiche democratiche del centrosinistra. Il Partito Democratico, non solo non si è preso la responsabilità di indicare un proprio candidato alla presidenza della Regione, ma rinuncia anche a indicare un nome per la guida della città capoluogo: una tristissima resa su tutti i fronti”.

