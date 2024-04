Dopo le trattative serrate per la formazione della Giunta, la presidenza del Consiglio regionale e le candidature alle amministrative, è ancora tempo di discussioni nel Campo largo. Restano da decidere i sei presidenti delle commissioni permanenti dell’Assemblea sarda e i nodi da sciogliere non sono facili.

Il più duro è sulla commissione Bilancio, dove sia il Pd che il M5s puntano alla presidenza. Dovrebbero spuntarla i pentastellati, perché i dem hanno già espresso l’assessore per quella delega, ma il primo partito della coalizione non arretra proprio in virtù dei voti presi il 25 febbraio.

Ma oltre alle commissioni restano da decidere il vicepresidente del Consiglio regionale, due questori e un segretario. Le trattative entrano nel vivo e accontentare tutti non sarà facile.

