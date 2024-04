Sono ancora in corso le ricerche di una 72enne scomparsa ieri a Perdaxius. L’allarme è stato lanciato dal marito nel tardo pomeriggio non avendola vista rientrare a casa, dove risiedono in località Bingixedda.

Imponente lo spiegamento di forze. La Prefettura di Cagliari ha messo in campo 20 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico delle stazioni di Cagliari, Iglesias, Medio Campidano, Nuoro e Ogliastra. Poi ancora un’unità cinofila e tre piloti di droni dotati di fotocamera termica.

Alle ricerche partecipano anche i Carabinieri della compagnia di Carbonia, i Vigili del fuoco con dei droni e i sommozzatori che hanno ispezionato due pozzi. A sostenerli anche i volontari dell’AVDAG Protezione civile di Gonnesa, della PROCIV Santadi e personale del Centro Cinofilo Shardana.

