Gonnosfanadiga piange Marika Pes, scomparsa oggi a soli 15 anni dopo tre settimane di ricovero.

La giovane vittima era stata colpita prima di Pasqua da febbre alta, poi era stata ricoverata al Santissima Trinità e infine al Brotzu per una operazione. Ma per la ragazza non c’è stato niente da fare.

Tutta la comunità del suo paese d’origine si stringe al dolore della madre Sarina, del padre Fabrizio e della sorella.

“Oggi è una giornata tristissima per tutta la nostra comunità – ha detto il sindaco di Gonnosfanadiga, Andrea Floris – un angelo è salito in cielo. Non c’è evento più tragico per un genitore che perdere un figlio”. “A nome della cittadinanza e di tutta l’amministrazione – aggiunge il primo cittadino – esprimo sincera vicinanza ai genitori e famigliari di Marika. Verrà proclamato il lutto cittadino e invito tutte le attività ad abbassare le saracinesche in segno di rispetto durante la celebrazione delle esequie”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it