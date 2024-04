Sabato 27 aprile, alle ore 17:00, presso il Centro Commerciale I Fenicotteri, si svolgerà il firmacopie di Valo Pusceddu, un pomeriggio dedicato agli amanti della comica Valo Pusceddu, classe 1996, stand-up comedian sarda. A gennaio 2024 pubblica il suo primo libro, “Elogio della lamentela – Quello che Schopenhauer non ha detto”, un’analisi delle più comuni gioie della vita.

Ancora una volta, il Centro Commerciale I Fenicotteri si anima di manifestazioni di interesse culturale. È la dimostrazione di un’attenzione sempre rivolta al visitatore, in cui ogni evento è studiato e realizzato in base alle sue richieste e alla generazione di nuovo valore per il sito.

Questo appuntamento è reso possibile grazie alla collaborazione con la libreria Giunti al Punto de I Fenicotteri e avrà luogo davanti al suo punto vendita in Galleria.

Si tratta di un nuovo segno concreto dell’attenzione, da parte dei centri commerciali gestiti da Nhood, verso i visitatori e le loro passioni.

“Come Nhood cerchiamo di dare vita alle nostre Gallerie e creare luoghi d’incontro e piacevolezza” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

Vi aspettiamo al Centro Commerciale I Fenicotteri!