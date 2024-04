Basta con le nomine nelle aziende sanitarie in Sardegna (per ora). È di questo tenore il contenuto della lettera inviata dall’assessore regionale Armando Bartolazzi ai manager della sanità sarda.

Bartolazzi entra in gamba tesa sul conferimento degli incarichi da parte di alcune Asl, nonostante le indicazioni della Presidente Todde del 31 marzo.

“Alcune aziende in spregio alle indicazioni impartite stanno proseguendo con conferimenti di incarichi. Al fine di non ingenerare costi aggiuntivi che potrebbero derivare dall’attribuzione di incarichi in posizioni che in un imminente futuro potrebbero essere oggetto anche di parziale riorganizzazione, codesta Azienda è invitata a non procedere temporaneamente all’attribuzione di alcun incarico“.

