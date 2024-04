Il rammarico nello sguardo di Claudio Ranieri è ben visibile. Anche il tono è più basso rispetto al solito, ai microfoni di Sky. Il 2-2 del Cagliari con la Juventus sa tanto di due punti persi.

Sul risultato finale. “Con la Juventus finché non fischia l’arbitro si va sul chi vive. Abbiamo preso due gol evitabilissimi. Quelle piccole cose non devono esistere. Dovevamo spazzare via. Bisogna lottare ancora”.

Sulla corsa salvezza. “Siamo partiti con l’handicap, ci siamo ripresi, dobbiamo completare l’opera. Questi tifosi lo meritano”.

Sulla punizione che ha portato il primo gol della Juventus. “Nandez mi ha detto che non l’ha toccato. Mi devo fidare. Sì, la barriera non si deve mai aprire. Però vedo il bicchiere mezzo pieno”.

Sui punti conquistati nelle ultime tre partite. “5 punti in tre partite? Nessuno se lo aspettava. È la cosa più bella che mi porto dietro. La qualità che abbiamo messo. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Non molliamo. A 36/37 ci dovrebbe essere la salvezza. Prima ci arriviamo, meglio è”.

