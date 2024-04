È giallo sulla morte di Caterina Sailis, l’ospite ottantenne della casa di riposo di Sanluri.

La donna è deceduta mercoledì mattina mentre si trovava ricoverata all’ospedale di San Gavino, in seguito, sembrerebbe, a una caduta.

Il pm Gaetano Porcu ha disposto l’autopsia sul corpo dell’anziana per far luce sulla vicenda, ancora a tinte fosche. Per questo, infatti, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.

A denunciare il fatto alla Procura sarebbe stato il medico legale della Asl, che non ha dato il via libera alla sepoltura, contestando il referto della morte per arresto cardiaco, e informandone i carabinieri.

Dopodiché si sono fatte avanti anche una sorella e una nipote della donna, presentando un esposto con l’avvocato Gianfranco Piscitelli.

Si attendono, quindi, gli esiti dell’autopsia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it