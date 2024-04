Un giovane 24enne è stato ricoverato in codice rosso al Brotzu, dopo essere rimasto coinvolto in un brutto incidente in via della Pineta, a Cagliari.

Il ragazzo si trovava in sella al suo scooter quando si è scontrato contro una Opel, all’altezza dell’incrocio con via dei Colombi.

Non si conosce ancora la dinamica del sinistro stradale, ma l’impatto con la fiancata dell’auto è stato molto violento.

Il 24enne ha riportato numerose fratture. Dopo le prime cure dei soccorritori del 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

