Il Comune di Quartucciu lancia un appello in vista delle prossime elezioni di giugno. “Riscontrata la difficoltà di reperire tra gli iscritti all’albo, persone con adeguata preparazione e disponibili ad assumere l’incarico in qualsiasi momento – si legge in un avviso sul sito istituzionale – Si invitano gli iscritti nell’apposito Albo comunale dei Presidenti di Seggio, a comunicare sin da ora l’eventuale interesse e piena disponibilità a essere nominati Presidenti di Seggio non appena se ne verificasse la necessità in occasione delle Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024, al fine di nominare persone delle quali sia già accertata la disponibilità”.

La decisione di lanciare un appello pubblico è arrivata a causa dell’esperienza nell’ultima tornata elettorale del 25 febbraio. Difficilissimo trovare il personale per costituire il seggio, viste soprattutto le tante defezioni all’ultimo minuto, causando non pochi problemi sia alla Corte d’appello che all’amministrazione per trovare dei subentranti. C’è tempo fino al 10 maggio per presentare la candidatura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it