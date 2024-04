Una notizia scuote il mondo politico cagliaritano: l’ex consigliere regionale Andrea Piras lascia la Lega. E ufficializza il passaggio all’Udc.

Piras ha scritto una lunga lettera, spiegando i motivi del suo addio. Puntando il dito contro il coordinatore regionale Michele Pais e la gestione del partito.

“Visto il mio trascorso ho provato profondo dispiacere nel constatare che, per quanto riguarda la struttura sarda, sono stati traditi i valori fondanti. Il Segretario regionale ha scelto la formula dell’uomo solo al comando. Una dinamica che, a mio avviso, è incompatibile con il Dna Lega e con tutti quei militanti o semplici simpatizzanti che, come me, ritengono fondamentale l’ascolto dei cittadini e il più profondo dialogo con gli iscritti”.

Secondo Piras, “i risultati delle recenti elezioni regionali hanno dato ragione a chi aveva previsto il disfacimento del movimento, qualora la scelta dei candidati fosse ricaduta su figure, certamente valide, ma avulse da qualsiasi ragione storica e valoriale della Lega”.

Infine ha reso noto di esser pronto a mettersi a disposizione per le elezioni comunali di Cagliari.

