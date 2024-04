Annuncio abbastanza singolare ad Arbus: il sindaco Paolo Salis, su mandato della sua maggioranza in consiglio comunale, ha reso noto che il Comune denuncerà l’autore o l’autrice del video sul fiume rosso a Piscinas.

“Danno d’immagine al territorio, alla sua economia e al turismo” sarebbe la motivazione.

La notizia ha suscitato sorpresa e sgomento ad Arbus così come in tutto il Medio Campidano. I cittadini chiedono bonifiche, il Comune risponde con le denunce.

Michele Schirru, capogruppo in consiglio comunale del progetto Avanti Arbus, ha spiegato di aver avanzato una proposta unitaria per le bonifiche. Rigettata.

“Il 18 aprile, la maggioranza ha deciso di bocciare il nostro semplice e chiaro deliberato che voleva unire il Consiglio e la popolazione in una battaglia comune per le bonifiche. Dopo non aver fatto nessuna bonifica né mitigato il rischio in 4 anni di governo regionale con delega all’Ambiente, la destra arburese prosegue sulla sua strada di propri interessi di partito a quelli del territorio e dei cittadini. Complimenti”.

Infine è intervenuta anche Michela Dessì, ex assessora comunale. Che ha svelato di aver girato e diffuso il video. “Denunciare un cittadino che ha segnalato un problema è un caso più unico che raro”.

