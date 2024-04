Residenti di Cagliari alle prese con alcuni disservizi. In particolare i cittadini segnalano la zona tra via Quirra e via Brianza totalmente all’oscuro durante la notte.

Una situazione che i cittadini denunciano, soprattutto, per motivi di sicurezza.

“Da due settimane, siamo al buio. La zona, per noti motivi, non è sicura. L’oscurità fa il resto. Non possiamo né uscire e né rientrare a casa con tranquillità”.

