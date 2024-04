La Dinamo Sassari mette in saccoccia una sconfitta imbarazzante in un finale di campionato decisamente mesto. In un PalaSerradimigni quasi vuoto, i biancoblù perdono per 112-88 contro l’Openjobmetis Varese.

I sassaresi guidati da Markovic hanno alzato bandiera bianca dopo quarto, lasciando che gli ospiti bucassero la retina con una facilità disarmante. Molto male dentro e fuori dall’area, con Mannion e compagni che bucano il canestro biancoblù a ripetizione.

Una Dinamo dunque già con la testa altrove dopo aver raggiunto la salvezza. Alla fine tanti fischi e la rabbia della dirigenza per la brutta figura.

