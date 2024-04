L’Olbia, dopo otto anni di permanenza, conclude la sua esperienza in Serie C. I bianchi pareggiano per 2-2 a Pontedera e vedono segnata la retrocessione in Serie D.

Non basta la gara di carattere dei galluresi, che hanno dato battaglia ad una formazione in corsa per i playoff. In vantaggio con Fabbri, si sono visti rimontare e sorpassare dai toscani. Poi il gol di Catania ha riacceso le speranze.

Speranze, però, rimaste vane. A fine gara, lacrime in campo per i giocatori.

