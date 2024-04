Ha travolto un motociclista in viale Marconi, a Quartu, ma poi non si è fermato a soccorrerlo e si è dato alla fuga. Ricerche in corso da parte dei Carabinieri che stanno indagando per risalire al pirata della strada, mentre la vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale.

La dinamica dell’incidente è stata già ricostruita, grazie anche ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere. Il conducente dell’auto ha quindi le ore contate.

