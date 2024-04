Un cargo battente bandiera portoghese è arrivata questa mattina, attorno alle 7, al porto di Oristano carica di pale eoliche.

Al momento non si conosce la destinazione della merce approdata in Sardegna. A renderlo noto è il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis, che da tempi non sospetti si batte contro la speculazione energetica delle grandi multinazionali nell’Isola.

La nave è partita da Las Palmas, nelle Canarie, e appartiene alla compagnia United Heavy Lift GmbH & Co. KG, uno dei colossi dei trasporti marittimi.