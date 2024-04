Torna a Cagliari il corteo per la Festa della Liberazione.

Organizzato dal Comitato 25 aprile e l’Anpi di Cagliari nel giorno in cui si commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

La manifestazione inizierò alle 9,30 in piazza Garibaldi per poi passare in via Sonnino per la cerimonia istituzionale al monumento dei Caduti al Parco delle Rimembranze e concludersi in piazza del Carmine con interventi dal palco e musica.

Al corteo parteciperanno anche gli attivisti del Comitato sardo di solidarietà con la Palestina. Secondo quanto si apprende, al momento non sono state richieste autorizzazioni per contromanifestazioni.

La presidente della Regione, Alessandra Todde, sarà nella sua città, Nuoro, per la cerimonia di deposizione della corona alle 10 al sacrario militare. L’Anpi deporrà anche una corona di fiori sulla tomba del partigiano nuorese Antonio Mereu e un fiore sotto i cartelli delle sette strade che recano i nomi dei partigiani sardi.

