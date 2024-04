Si festeggia con cinque premi in Sardegna in occasione dei concorsi del Lotto di venerdì 19 e sabato 20 aprile, per un totale di 90mila euro.

Venerdì, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre premi nella Provincia del Sud Sardegna: 23.750 euro a Villasor, 11.250 euro ad Iglesias e 9.500 a San Giovanni Suergiu. A questi si aggiungono due vincite in provincia di Cagliari: 23mila euro a Monserrato, nel concorso di venerdì, e 22.500 a Capoterra, in quello di sabato.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre 413 milioni da inizio anno.

