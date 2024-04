Un’altra pagina di storia con l’Inter è stata scritta. C’è anche la firma di Nicolò Barella sul ventesimo Scudetto nerazzurro, arrivato ieri nel Derby contro il Milan.

Una partita a lunghi tratti dominata dalla squadra di Inzaghi e che ha visto proprio il centrocampista cresciuto nel Cagliari disputare una gara di altissimo livello.

Dopo il successo contro i “cugini” è arrivata la festa per il titolo, che sui social ha voluto condividere con sua moglie Federica Schievenin, con tanto di pancione in vista. Presto dunque arriverà un’altra grande soddisfazione per Barella.

