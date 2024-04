“Il tema del contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità è un impegno condiviso da tutta la politica senza distinzione. Adesso abbiamo la possibilità di fare il bene dei cittadini delle isole e di vincere anche in Europa, dopo aver vinto in Italia portando governo e Parlamento a occuparsi di insularità. Le elezioni per il Parlamento europeo rappresentano una grande occasione per la Sardegna e io oggi sono pronto a mettere a disposizione esperienza e passione per questo obiettivo”. Così Michele Cossa a Roma a margine della conferenza stampa che ha ufficializzato la candidatura alle europee in quota Forza Italia.

“Il tema dell’insularità, con la modifica costituzionale che è stata la nostra più grande vittoria, oggi ha un peso diverso nelle decisioni dello Stato – ha precisato Cossa – ma per poter davvero e meglio contribuire al raggiungimento di obiettivi di carattere economico-finanziario serve arrivare alla revisione di quelle posizioni e politiche europee che fino a oggi sono state da ostacolo allo sviluppo della nostra Isola. Il mio impegno – ha concluso – parte dalla Sardegna e arriva in Europa: sarà da lì che mi batterò per le isole e per ogni cittadino e cittadina delle isole”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Pietro Pittalis e Aldo Salaris, coordinatori rispettivamente di Forza Italia e Riformatori sardi, e Ugo Cappellacci, coordinatore del dipartimento per l’insularità di Forza Italia.

