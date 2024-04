Una terribile tragedia ha sconvolto la comunità di Chiaramonti: Marco Spanu, 22 anni, è morto improvvisamente per un malore. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, il giovane si trovava in un locale in compagnia degli amici. Erano circa le 20:20. Ad un certo punto ha sentito un forte dolore al petto ed ha perso i sensi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il 22enne non c’è stato nulla da fare: in pochi minuti è giunto il decesso.

L’amministrazione e le associazioni locali hanno deciso di annullare tutte le festività previste per il 25 aprile, 4 maggio e 11 maggio.

