Il Partito Democratico ha deciso di puntare su Maria Laura Manca in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024. Presidente uscente della municipalità di Pirri, proverà a riconfermarsi nel ruolo.

“Oggi è ufficiale, la coalizione di centrosinistra ha appoggiato all’unanimità la mia ricandidatura alla Municipalità. Ringrazio tutti per la fiducia, perché anche questo non è scontato. E ringrazio tutti quei cittadini che in questi mesi mi hanno convinto a rimettermi in gioco per senso di responsabilità, necessita e dovere”.

La Manca intende arricchire il lavoro portato avanti negli ultimi difficili cinque anni, ridando dignità a Pirri. A suo dire trascurata durante l’ultima legislatura a guida Truzzu.

