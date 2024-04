Leonardo Pavoletti e la sua dolce metà Elisa Aliotta si sposeranno a Cagliari. A renderlo pubblico è stato il Comune, rendendo leggibile la pubblicazione dell’atto di matrimonio.

La pubblicazione è presente sul sito del Comune dal 23 aprile.

Non è ancora nota la data in cui il bomber rossoblù e la compagna convoleranno a nozze. Certamente renderà felici i tifosi rossoblù e i sardi sapere che i due hanno scelto Cagliari come luogo della loro unione.

Pavoletti aveva chiesto alla sua Elisa di sposarlo durante le festività natalizie con una dichiarazione coi fiocchi, aiutato dalla divertente complicità dei figli.

