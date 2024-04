Continuano gli incendi di automobili in Gallura. Questa notte, intorno alle 2, i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per l’incendio di un’utilitaria che si trovava parcheggiata isolata in una piazzola sterrata in via Barcellona alta. Il celere intervento della squadra ha limitato i danni, anche se comunque ingenti. Sulle cause sono in corso le indagini. Sul posto anche i Carabinieri di Olbia.

Altro intervento, sempre per un’autovettura in fiamme intorno alle 2, a Buddusò. L’auto era parcheggiata sotto casa dei proprietari i quali sono stati allertati dai vicini che hanno visto le fiamme. Il mezzo è andato completamente distrutto, nonostante anche qui l’intervento dei Vigili del fuoco di Ozieri sia stato tempestivo. Sul posto i Carabinieri di Buddusò.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it