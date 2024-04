Paura questa notte a Dolianova. Intorno alle 3.30 i Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti per un incendio che ha interessato un’abitazione in via Lussu 14, a Dolianova.

L’incendio, sviluppatosi per cause ancora da accertare, ha coinvolto l’intera abitazione di 4 piani. Immediato l’intervento dei pompieri, arrivati sul posto con una APS (Auto Pompa Serbatoio) ed una autobotte,

Due persone sono state salvate mentre erano all’interno dell’abitazione, con le operazioni che si sono protratte sino alle ore 4.45 circa. Le persone soccorse sono state prese in cura dal personale sanitario del 118 e fortunatamente non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Dolianova per gli accertamenti ed i rilievi di legge.

