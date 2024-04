I Carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Cagliari un 36enne che a Capoterra si è reso protagonista di un’assurda bravata. L’uomo, a bordo di una Renault Clio, è transitato in piazza Deffenu e ha esploso in aria alcuni colpi d’arma da fuoco.

Il 36anne è stato quindi rintracciato e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, procurato allarme presso l’autorità ed accensioni ed esplosioni pericolose. All’esito della perquisizione personale e dell’auto, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola scacciacani, verosimilmente utilizzata poco prima, e 22 cartucce a salve.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it