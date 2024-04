Un 25 aprile da record a Cagliari, dove al corteo per la festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo si è presentata una folla di 10 mila persone.

Un grande successo la manifestazione che ha raccolto la partecipazione di famiglie, attivisti e tanti giovani.

Al corteo anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. In via Sonnino è stata deposta una corona di fiori davanti al monumento dei Caduti. Il percorso si è concluso in piazza del Carmine.

Presente anche Sonia Aquilotti, 87 anni, che ha operato come staffetta partigiana nelle Marche con il nome di battaglia di “Lilla”, in Sardegna dal 1946.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it