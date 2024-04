Federico Dionisi è l’arbitro designato per Genoa-Cagliari, gara della 34ª giornata in serie A, in programma lunedì prossimo alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Valeriani, quarto uomo Di Marco. Al Var c’è Marini, mentre Avar è Guida.

Il Cagliari col fischietto aquilano non è quasi mai stato molto fortunato: in cinque gare disputate, i rossoblu hanno collezionato quattro sconfitte e un pareggio.

L’ultima volta finì 3-1 a favore del Frosinone: dopo essere passata in vantaggio, la compagine di Ranieri si sciolse.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it