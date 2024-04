Fiamme nella notte a Nuoro, nel quartiere “Sa ‘e Sulis”. Intorno all’una di notte, la squadra 2A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta per l’incendio di due autovetture parcheggiate in Via Gaetano Virdis di proprietà di una residente del posto. Coinvolta anche una terza auto in sosta nelle vicinanze.

A margine delle operazioni di estinzione, i pompieri hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica della combustione e non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’evento. Sul posto anche i Carabinieri di Nuoro e la Polizia con gli specialisti della scientifica per i rilievi di propria competenza.

