Ci sarà anche Azione tra le liste a sostegno di Massimo Zedda per le elezioni comunali a Cagliari, ma la notizia non è stata accolta positivamente da alcuni alleati. “Sto lavorando per rafforzare la coalizione e dare alla città un nuovo futuro, di pace, di lavoro e di crescita civile ed economica. Apprezzo, in questo senso, la scelta di Azione di sostenere il programma della coalizione e la mia candidatura, con una propria lista” ha dichiarato Zedda in una nota.

Il M5s e i partiti di sinistra, ad eccezione del Pd, non l’hanno presa bene. “Siamo di fronte a una scelta unilaterale non prevista e tanto meno condivisa” tuonano gli alleati. “Se non ci sarà un immediato chiarimento, siamo pronti a uscire dalla coalizione e a presentare un nostro candidato sindaco alle Comunali”. Una situazione esplosiva che ora il candidato progressista dovrà disinnescare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it