Si terrà oggi dalle ore 20, a Cagliari, una fiaccolata per ricordare Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta nel capoluogo sardo nel 1995, quasi trent’anni fa.

L’appuntamento è in piazza Garibaldi, poi si percorrerà via Manno per arrivare in piazza Yenne.

Il caso fu archiviato come un suicidio, ma secondo i familiari che hanno lanciato l’iniziativa, Manuela fu uccisa e ora chiedono la riapertura delle indagini.

Già un mese fa erano stati appesi dei volantini col suo volto in diverse vie cittadine. “Manuela esce di casa il 4 febbraio del 1995 intorno alle 12. Non sarebbe dovuta uscire la mattina, non era solita uscire senza avvisare i genitori”, c’era scritto. Quella mattina, però, “dopo una misteriosa chiamata, esce di casa per non fare più ritorno”.