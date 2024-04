Un’idea originale in occasione della 368esima Festa di Sant’Efisio, che inizierà come ogni anno il primo maggio a Cagliari per poi proseguire a Pula.

È stato il brickbuilder Maurizio Lampis ad avere l’intuizione, realizzando il cocchio di Sant’Efisio e la chiesetta di Nora, titolata al martire, interamente in mattoncini Lego.

Ci sono volute circa tre ore per l’intera opera: precisamente, il cocchio è formato da 350 mattoncini, mentre la chiesetta di Nora da 12mila pezzi. Accanto a queste due riproduzioni, poi, Lampis ha realizzato anche un mosaico raffigurante Sant’Efisio, con ben 4500 pezzi.

Per il patrono di Cagliari, questo e altro: “Onorato di collaborare per il Comune di Pula in occasione della più grande Festa religiosa in Sardegna”, ha scritto Lampis sui suoi social.

