Potrebbero esserci grossi scossoni nel centrosinistra sia a Cagliari che ad Alghero all’idea che il Campo Largo diventi larghissimo. Pertanto fioccano le critiche ai danni di Massimo Zedda e Raimondo Cacciotto.

A Cagliari l’apertura ad Azione è stata presa molto male dal Movimento 5 Stelle. Che ha minacciato la possibilità di andare per conto proprio, sostenuto da Sinistra Futura. “Non siamo favorevoli all’ingresso di Azione. Siamo per il rispetto dell’accordo che è stato sottoscritto in coalizione” ha fatto sapere il consigliere regionale Luca Pizzuto.

Ad Alghero ci sono delle interlocuzioni con il polo centrista che fino a pochi mesi fa sosteneva il sindaco di centrodestra. Riformatori Alghero, Noi con Alghero, Sardegna al Centro 2020 e Psd’Az stanno ragionando se puntare su una corsa in solitaria o se accettare la corte del Campo Largo. Soprattutto in un’ottica anti-Tedde.

Se l’accordo andrà in porto, il Movimento 5 Stelle si sfilerà dal Campo Largo e presenterà una propria lista con un candidato sindaco.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it