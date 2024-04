Mariano Brianda sarà candidato sindaco alle elezioni comunali di Sassari 2024. L’ex magistrato ha sancito la rottura del dialogo col Campo Largo, che nei giorni scorsi aveva deciso di sostenere Giuseppe Mascia.

“Nonostante i nostri numerosi tentativi per trovare un comune cammino con il campo largo, a malincuore abbiamo dovuto desistere, dopo aver trovato un diniego assoluto a ogni seppur minimo segnale di cambiamento da noi richiesto” si legge in una nota del movimento Costituente per Sassari.

Il movimento ha confermato di sostenere dunque la ricandidatura di Brianda a candidato sindaco dopo la sconfitta avvenuta nel 2019 contro Nanni Campus.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it